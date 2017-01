08:26 - Seduta in rosso per la Borsa di Tokyo che manca il rimbalzo e cede nel finale. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi a -0,17%, a quota 14.980,16 punti, in territorio negativo per la quarta seduta di fila, bruciando nel complesso qualcosa come il 5,4% circa. La prudenza degli investitori è spiegabile con l'attesa delle decisioni in materia di politica monetaria da parte della Federal Reserve.