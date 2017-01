08:27 - Seduta negativa per la Borsa di Tokyo che termina gli scambi a -0,59%, scontando il rialzo dello yen, mentre si registra il crollo di Nintendo (-6,14% dopo essere arrivato a -20%) a causa del profit warning diffuso venerdì. L'indice Nikkei cede 92,78 punti, attestandosi a quota 15.641,68, in uno scenario incerto su cui pesa anche il Pil cinese, in aumento nel 2013 del 7,7% contro il 7,8% del 2012.