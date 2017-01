08:28 - Seduta in lieve calo per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei chiude cedendo lo 0,08%, attestato a quota 15.349,42 punti, mentre il più ampio paniere Topix perde lo 0,01% a 1.268,92 punti. Una chiusura lievemente negativa per una settimana che ha visto comunque il Nikkei crescere complessivamente dell'1,67%.