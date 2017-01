08:35 - La Borsa di Tokyo termina gli scambi in ribasso dopo una seduta piatta in mancanza di incentivi anche per la debole performance dei listini europei di venerdì e la chiusura dei mercati Usa per la festività dell'Independence Day. A fine contrattazioni l'indice Nikkei cede infatti lo 0,37% a 5.379,44 punti.