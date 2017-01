Tokyo, la Borsa chiude in calo

07:47 - L'attesa per i dati sull'occupazione Usa di gennaio, che forniranno indicazioni sullo stato di salute dell'economia americana, consiglia prudenza al punto che la Borsa di Tokyo si muove poco e chiude in territorio negativo (-0,18%), scivolando nel finale. L'indice Nikkei cede 25,26 punti, a quota 14.155,12, in un mercato volatile e caratterizzato dall'annuncio della vendita da parte di Sony della divisione pc Vaio a un fondo d'investimento.