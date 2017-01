07:57 - Seduta in rosso per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei ha chiuso in calo del 2,45%. Dopo una perdita intraday oltre i 500 punti, ha recupera terreno fino a chiudere a quota 15.007,06, in calo di 376,85 punti. A pesare sugli scambi sono stati il taglio di 10 miliardi di dollari al piano di stimoli monetari deciso dalla Federal Reserve e i timori per le economie emergenti.