07:47 - Seduta fortemente negativa per la Borsa di Tokyo che ha chiuso le contrattazioni con l'indice Nikkei in calo del 3,08%, attestato a quota 15.422,40 dopo aver bruciato 489,96 punti. A incidere è stata la delusione per i nuovi posti di lavoro creati a dicembre dall'economia americana (appena 74mila contro i 197mila. Le partite correnti, infine, hanno segnato a novembre un pesante deficit di 592,8 miliardi di yen.