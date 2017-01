19:11 - Ministero dell'Economia, ministero per lo Sviluppo economico e Bankitalia danno il via alla missione "Finanza per la crescita". Lo annuncia il Tesoro in una nota. Si tratta di una strategia per "potenziare gli strumenti di finanziamento delle imprese, soprattutto piccole e medie, e superare così le difficoltà" che ostacolano il rilancio degli investimenti.