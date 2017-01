Minimo storico per tasso Btp 3 anni

13:04 - Il rendimento del nuovo Btp a 3 anni ha toccato nell'asta odiera del Tesoro il minimo storico dall'ingresso dell'euro, all'1,51%. Tutti i 4 miliardi di euro previsti sono stati collocati con un rapporto di copertura di 1,38 contro 1,80 precedente. Collocati anche i Btp a 7 anni per 2,5 miliardi di euro, il massimo previsto, con un rendimento medio del 3,17%, e a 15 anni per 1,695 miliardi di euro con un tasso in calo al 4,26% dal 4,59% di ottobre.