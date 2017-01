Tesoro: "Dall'1 aprile via ai tagli dei maxi-stipendi dei manager pubblici"

17:50 - Dall'1 aprile i compensi dei manager delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal Tesoro, saranno soggetti immediatamente ai tagli di stipendio. Lo rende noto lo stesso ministero dell'Economia, specificando che i limiti non riguardano Enel, Eni, Finmeccanica, Ferrovie, Cdp e Poste. Il nuovo tetto per le retribuzioni sarà definito in base allo stipendio del presidente della Corte di Cassazione.

Tre fasce di stipendi dei manager - Tetti agli stipendi in tre fasce per gli a.d. delle società controllate dal Mef, classificate per complessità in base a valore della produzione, investimenti e numero di dipendenti. Per ciascuna fascia, specifica il Tesoro, è stato fissato un limite retributivo: per gli amministratori delle società della prima fascia il tetto è pari al 100% del trattamento economico del presidente della Cassazione (311.658,53 euro lordi); per la seconda fascia il tetto è pari all'80%; per la terza fascia il tetto è pari al 50%.



Ai presidenti massimo il 30% dello stipendio degli a.d. - Per il presidente delle società controllate dal Tesoro cui siano state conferite deleghe che accompagnano quelle conferite all'amministratore delegato, può essere deliberato un compenso pari al massimo al 30% di quello deliberato per quest'ultimo. E' quanto prevede il decreto ministeriale sugli stipendi dei manager.