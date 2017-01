Tesoro, asta Btp a minimo record

11:49 - Il Tesoro ha venduto 2,457 miliardi di Btp a tre anni, in una forchetta compresa tra 2 e 2,5 miliardi, con tassi in calo al nuovo minimo storico dello 0,52% dallo 0,84% precedente. La domanda è risultata in rialzo a 1,66 volte l'importo offerto da 1,49 precedente. Assegnati anche tutti i 2,5 miliardi di euro di Btp a 7 anni con rendimenti in netto calo all'1,71% dal 2,17% e con una domanda in crescita a 1,46 volte l'importo offerto da 1,35.