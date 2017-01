Tesoro: 10 mld da spesa? Infondati

20:23 - Il ministero dell'Economia e della Finanza frena sulle voci di 10 miliardi reperibili con la spending review per abbassare il cuneo fiscale: "Le cifre sui risparmi dalla revisione della spesa che circolano in queste ore attraverso le agenzie di stampa e riprese da altri organi di informazione non hanno alcun fondamento", afferma. Le proposte ufficiali del commissario, Carlo Cottarelli, "saranno illustrate al comitato interministeriale".