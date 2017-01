Telecom, Vivendi sceglie Telefonica

14:59 - Il gruppo francese Vivendi ha deciso di entrare in trattative esclusive con la spagnola Telefonica per la cessione della controllata brasiliana Gvt. "L'offerta risponde meglio agli obiettivi strategici e finanziari del gruppo", si legge in una nota, rispetto a quella alternativa di Telecom. In particolare Vivendi ha sottolineato il prezzo proposto "particolarmente interessante" dagli spagnoli, pari a 7,450 miliardi di euro di cui 4,663 in cash.