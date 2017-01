18:50 - Telefonica si muoverà in accordo con il governo italiano per quanto riguarda Telecom. Lo ha reso noto Flavio Zanonato, dopo il bilaterale Italia-Spagna, tenutosi a Roma. Il ministro dello Sviluppo ha sottolineato di aver ricevuto inoltre, quanto ai profili di sicurezza nazionale, che riguardano in particolare la rete, "importanti rassicurazioni, anche oggi".