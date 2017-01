08:55 - Telecom chiude il 2013 con una perdita di 674 milioni di euro su cui pesa la svalutazione da 2,2 miliardi effettuata nel primo semestre. I ricavi sono scesi a 23,4 miliardi (5,2% in termini organici). La società ha deciso di congelare il dividendo per le azioni ordinarie pagando per quest'anno solo il dividendo privilegiato di 2,75 centesimi di euro alle azioni di risparmio.