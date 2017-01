Telecom: a Vivendi 20% del capitaleGvt,gruppo francese sceglie Telefonica

15:26 - Telecom propone a Vivendi un'offerta di partnership che prevede di dare al gruppo francese il 15% della nuova Tim e il 20% di Telecom. Alle assemblee di Tim e Telecom verrà proposto l'ampliamento del Cda con l'ingresso di 2 amministratori designati da Vivendi, con la quale verrà stipulato un patto "parasociale". Intanto l'azienda francese ha deciso di entrare in trattative esclusive con Telefonica per la cessione della controllata brasiliana Gvt.

Il prezzo proposto dagli spagnoli, 7,450 miliardi di euro di cui 4,663 in cash, garantirebbe a Vivendi "una plusvalenza da 3 miliardi di euro, e "le altre condizioni dell'offerta rispondono ugualmente agli obiettivi di Vivendi", si legge in una nota. Viene in ogni caso sottolineata "la pertinenza e la qualità" dell'offerta alternativa di Telecom.



"L'offerta di Telefonica risponde meglio agli obiettivi strategici e finanziari del gruppo - ribadisce ancora la nota - Vivendi intende divenire un gruppo industriale integrato orientato verso i media e i contenuti".



Per quanto riguarda la proposta di partnership globale che prevede la creazione di una nuova realtà leader nei settori Ict e Media & Entertainment, Telecom ha assicurato che l'operazione di aggregazione con Vivendi "non prevede che Telecom ricorra al mercato mediante aumenti di capitale o accensione di appositi finanziamenti", mentre "è previsto un aumento di capitale di Tim che Telecom sottoscriverebbe pro quota". L'offerta è valida fino al 20 settembre ed è condizionata al voto favorevole dell'assemblea sull'aumento di capitale riservato a Vivendi e al via libera del Cade e dell'Anatel.



Gvt, Telecom aveva offerto 7 miliardi a Vivendi - Telecom, prima dell'annuncio della trattativa esclusiva di Vivendi con la spagnola Telefonica aveva in precedenza proposto al gruppo francese un'aggregazione con la controllata Gvt, valorizzandola 7 miliardi di euro. La proposta di Telecom è per il 24% in cassa e per il 76% in azioni. Alla fine delle operazioni, "ci si attende che Vivendi detenga il 15% del capitale di Tim post fusione (che sarà controllata da Telecom Italia con una quota del 60% circa) e il 20% circa del capitale ordinario di Telecom Italia". Il Cda ha approvato un'operazione in tre fasi: acquisto per cassa di una quota di minoranza di Gvt, fusione di questa con Tim Brasile e ingresso di Vivendi al 20% nel capitale di Telecom.



Fossati: "Sostegno a progetto con Vivendi" - Telecom incassa il sostegno di Marco Fossati, azionista 'attivista', con quasi il 5% del capitale. Findim esprime un giudizio positivo al progetto di alleanza con Vivendi e lo sosterrà in assemblea, dichiara in una nota.