13:45 - Il clima economico dell'Italia, secondo il sondaggio condotto da Tecnè per Tgcom24, è in leggero peggioramento rispetto alla scorsa settimana. Stabile la condizione delle famiglie. L'81% dei lavoratori dipendenti ritiene insicuro il proprio posto di lavoro.

Peggiorano i giudizi sulla situazione economica - L'8% esprime un giudizio positivo sulla situazione economica dell'Italia e il 41% ritiene che tra 12 mesi ci sarà un miglioramento. La terza settimana di aprile registra, quindi, un leggero peggioramento del clima economico, sia per quanto riguarda la situazione attuale (-1% rispetto alla scorsa settimana) che per quanto riguarda le attese per i prossimi 12 mesi (-2%). La tendenza di aprile si conferma, comunque, in crescita rispetto al mese precedente.



Stabile la condizione delle famiglie - Resta ferma al 6% la percentuale di quanti dichiarano positiva la situazione economica della propria famiglia mentre scende di un punto rispetto alla scorsa settimana (dal 31% al 30%) la quota di quanti prevedono un miglioramento per i prossimi 12 mesi. Si conferma la leggera crescita della media dei giudizi positivi rispetto al mese precedente.



Meno famiglie riescono a risparmiare - E' diminuita di un punto la percentuale di quanti dichiarano di aver risparmiato, mentre sono cresciute le famiglie dove entrate e uscite sono state in equilibrio. Stabile la quota di quanti hanno usato i risparmi o si sono indebitate.



Le spese delle famiglie - Continua la strategia di contenimento della spesa familiare. Rispetto alla scorsa settimana si è risparmiato in particolare su carne, verdura di stagione e prodotti per l'igiene. In leggera crescita i consumi di formaggi e latticini. Per quanto riguarda le altre spese, sono cresciute dell'1% quelle per il tempo libero, mentre sono diminuite quelle per i prodotti tecnologici.



Meno certezze sul posto di lavoro - L'81% dei lavoratori dipendenti percepisce il proprio posto di lavoro come non sicuro (dato stabile rispetto alla scorsa settimana). Paragonato al dato di luglio, il calo della "percezione di sicurezza" è dell'11%.