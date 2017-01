Tassi giù, effetti nulli sui mutui

20:02 - La riduzione dei tassi da parte della Bce allo 0,15%, minimo storico, non avrà particolari percussioni sui consumatori e imprese, almeno non nell'immediato. I mutui a tasso variabile, ancorati al tasso Bce, sono poco diffusi e una variazione di 15 punti base significa risparmiare pochi euro all'anno. Non così per le imprese. Il passaggio in negativo dei tassi sui depositi dovrebbe incoraggiare le banche a dirottare il denaro sull'economia reale.