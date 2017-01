Tasi, Tesoro: "Proroga a settembre per i Comuni in ritardo sulle aliquote"

09:34 - Il governo ha deciso che, nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi venga prorogata da giugno a settembre. Lo afferma una nota del ministero dell'Economia. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno. La Uil lancia l'allarme sui ritardi.

Secondo il sindacato, solo 832 infatti, su un totale di 8.092, hanno deliberato quale aliquota applicheranno sulla nuova tassa sulla casa, e di questi solo 514 hanno pubblicato sul sito del ministero dell'Economia la loro delibera.



Intanto, dalle delibere delle 32 città capoluogo che hanno già deciso, emerge come in 12 di queste si pagherà più dell'Imu del 2012. Succede a Bergamo, Ferrara, Genova, La Spezia, Macerata, Mantova, Milano, Palermo, Pistoia, Sassari, Savona, Siracusa.



In 23 si pagherà invece meno, da Roma ad Aosta, da Brescia a Vicenza. I risparmi maggiori si avranno a Caserta (con 168 euro in meno), Aosta (-163), Pordenone (-148), Livorno (-141) e Roma (-127).



Costo medio per famiglia: 240 euro - Considerando le città oggetto del campione, la media del costo della Tasi, secondo la Uil, è di 240 euro a famiglia, a fronte dei 267 euro pagati nel 2012 per assolvere l'Imu.



In particolare a Torino, mediamente, la Tasi costerà 468 euro contro i 475 euro dell'Imu per l'anno 2012; a Genova 439 euro contro i 372 euro precedenti; a Milano 430 euro contro 396 euro; a Roma 410 euro contro 537; a Palermo 154 euro contro i 152 dell'Imu.



Il sindacato: "8.092 applicazioni diverse" - "Alla fine si avranno sicuramente 8.092 applicazioni diverse della Tasi e si rischia di avere oltre 75mila combinazioni differenti di applicazioni dell'imposta". E' quanto denuncia lo studio della Uil. "Ad esempio, a Bologna ci sono 23 detrazioni diverse in base alla rendita dell'immobile".



"Penalizzati i Comuni virtuosi" - "La Tasi penalizza i Comuni virtuosi con l'Imu, cioè quei Comuni, oltre 5.600, che avevano scelto l'aliquota base del 4 per mille o come Mantova che aveva scelto un'aliquota minore rispetto a quella base (3 per mille)". Lo dichiara Guglielmo Loy, Segretario confederale Uil.