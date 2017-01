Tasi, Sc: "Maggioranza a rischio"

15:40 - Alt di Scelta civica al governo sulla Tasi. "Serve subito un tavolo per mettere in campo una riforma in grado di dare certezze", dicono il segretario del partito Stefania Giannini e i capigruppo di Camera e Senato Romano e Susta, sottolineando di non condividere l'emendamento sulla casa al dl Enti locali. "Allo stato delle cose non si capisce come l'aggravio della tassazione si possa tradurre in benefici per le famiglie povere e numerose", osservano.