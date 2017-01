Tasi, Irpef, Imu, via all'assedio delle tasse: per i contribuenti sarà caos

12:35 - Ancora caos Tasi, i bollettini sembrano introvabili e come se non bastasse il 16 giugno scadono anche i termini dell'acconto Irpef: si delinea un superingorgo fiscale nel mese più caldo per i contribuenti che dovranno affrontare quello che è già stato ribattezzato "l'assedio delle tasse". Gli appuntamenti con il fisco sono riassunti , si fa per dire, in ben sessantuno pagine pubblicate sul sito del ministero dell'Economia.



Il d-day sarà il 16 giugno: quel lunedì si pagheranno le imposte sui redditi, si dovrà versare il saldo sulle addizionali regionali e l'acconto sull'addizionale comunale.



E' poi la data clou per i redditi da impresa: si paga il saldo 2013 e acconto Ires 2014, Irap e, per chi compie versamenti mensili, pure l'Iva. Non va dimenticata l'Imu, che scade sempre il 16, e che resiste per le seconde case e gli immobili di lusso.



Dulcis in fundo, la Tasi: qui la scadenza del 16 vale solo per i 2200 comuni che abbiano pubblicato le delibere, per gli altri il pagamento è rinviato ad ottobre. E sul fronte Tasi si aggiunge pure il caos dei bollettini: i comuni, almeno in teoria, dovrebbero inviarli pre compilati a casa. Ma anche così, tra delibere mancanti, aliquote non ancora stabilite e accavallamento degli impegni fiscali, la situazione si prospetta caotica