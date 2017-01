Tasi, gli incassi dalla prima casa a 1,2 mld: -29% rispetto all'Imu 2012

13:00 - La stima del gettito della Tasi sulle prime case, nei 2.178 Comuni che hanno deliberato l'aliquota del nuovo tributo, è di 1,2 miliardi di euro. Si tratta, sulla base dei dati del Dipartimento delle Finanze, del 29,3% in meno rispetto agli 1,6 miliardi incassati nel 2012 con l'Imu. Nel 2013 la tassa sulla prima casa non fu pagata. I versamenti sulle seconde case e sugli "altri immobili" segnano una sostanziale stabilità, con una crescita dello 0,15%.

I versamenti sulle seconde case e degli "altri immobili" segnano una sostanziale stabilità, con un crescita dello 0,15%. Tra i dati che emergono per la prima casa, invece, si scopre che, nel passaggio dall'Imu 2012 alla Tasi, i Comuni che hanno deliberato le aliquote - 2.178 su un totale di circa 8.000 - registrano una diminuzione del numero di contribuenti: quest'anno ci sono 1,2 milioni di proprietari e inquilini che non hanno versato l'imposta comunale sull'abitazione principale: la flessione, precisano le Finanze, può dipendere dall'introduzione da parte di alcuni comuni di esenzioni per l'abitazione principale, "nell'esercizio della propria potestà impositiva".



Pur facendo riferimento all'incasso effettivo della prima tranche, su cui si sono elaborate apposite stime per l'intero 2014, il dato è provvisorio, perché riferito esclusivamente a quelle amministrazioni comunali che hanno deciso il valore dell'aliquota e le relative detrazioni "e non può essere proiettato in assenza di informazioni sulle delibere che saranno adottate dai Comuni rimanenti" entro il 10 settembre.



Le analisi, sottolinea lo studio del Dipartimento, si basano sul confronto tra il gettito Imu/Tasi 2014 proiettato su base annua e il gettito Imu 2012. L'anno 2012 è stato scelto come punto di riferimento anziché l'anno 2013, poiché il gettito Imu 2013 risulta fortemente condizionato dalle esenzioni previste dai decreti legge Imu-Cig 102/2013 e Imu-Bankitalia 133/2013 per le abitazioni principali, i terreni e altre categorie di immobili.



In pratica lo scorso anno solo le prime case di lusso delle categorie A1, A8 e A9 hanno continuato a pagare l'imposta municipale, al contrario di tutte le altre abitazioni principali che sono state invece escluse. Allo stesso modo anche quest'anno la Tasi è dovuta per tutte le prime case, mentre l'Imu solo per quelle di lusso, che sommano entrambe le imposte.



Al di là delle prime case, per quanto riguarda quelli che il Dipartimento definisce "gli altri fabbricati", l'importo teorico stimato per l'Imu e la Tasi 2014 pari a circa 7 miliardi di euro equivale sostanzialmente all'Imu versata nel 2012. La variazione positiva e' minima e pari a +0,15%, ovvero 11 milioni in più.