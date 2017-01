Tasi, Anci: "Proroga al 16 ottobre"

12:30 - "I contribuenti delle città in cui non sono sono state approvate le aliquote Tasi pagheranno il 16 ottobre con aliquote che i Comuni stabiliranno entro il 31 luglio". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Piero Fassino. Per il sindaco di Torino lo Stato deve comunque anticipare i soldi ai Comuni che non incasseranno la Tasi a giugno. "Il 16 settembre era molto ravvicinato rispetto alla scadenza del 31 luglio e poi c'è agosto di mezzo", ha precisato.