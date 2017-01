00:46 - Il giudice Thomas Griesa ha dichiarato che l'Argentina "ha assunto una posizione illegale" per aver cercato di cambiare la giurisdizione per i "tango bonds" ristrutturati. In questo modo ha disubbidito alla sentenza che ordina a Buenos Aires di pagare anzitutto 1,6 miliardi di dollari agli "hedge fund". Attesa per la riunione tra il giudici e gli avvocati dell'Argentina e dei fondi convocata d'urgenza a New York.