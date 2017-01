Suntory acquista il marchio Jim Beam

07:04 - La giapponese Suntory Holdings ha annunciato il completamento dell'acquisto dell'americana Beam con l'esborso di 16 miliardi di dollari totali. Nasce così il colosso numero tre al mondo degli alcolici di alta gamma. Il gruppo nippponico, che possiede il whisky Yamazaki, ha sborsato quasi 13,9 miliardi di dollari per il controllo del produttore di bourbon Jim Beam e della compagnia che ha in portafoglio brand come Courvoisier e Sauza.

L'operazione serve a Suntory per la diversificazione del giro d'affari generato al 90% dal Giappone, seguendo un percorso di crescita all'estero con acquisizioni mirate, come fatto da altri player nipponici del settore e no. Matt Shattock, numero uno dal 2009, terrà la carica nella nuova compagnia SuntoryBeam, che conserverà il suo attuale quartier generale dove sono concentrati 400 dei 3.200 dipedenti globali di fine 2013.



Beam, i cui cui titoli sono trattati autonomamente al Nyse da ottobre 2011 uscendo dalla conglomerata Fortune Brands, e Suntory contano su vendite combinate per 4,6 miliardi di dollari nel 2013, con un portafoglio che annovera il bourbon Jim Beam e il whisky Yamazaki, più marchi come Mark Maker, Knob Creek, Hakushu, Hibiki, Laphroaig, Courvoisier e Midori. Nel film di Sofia Coppola 'Lost in Translation' del 2003, Bill Murray è un attore americano ingaggiato per girare uno spot pubblicitario a Tokyo per il whisky Suntory: "Per i momenti di relax, prenditi un 'Suntory time'".