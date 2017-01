17:08 - I passeggeri di Alitalia, con il piano di Etihad, cresceranno di circa il 10% tra il 2015 e il 2018, con il segmento intercontinentale che toccherà il +30%. A evidenziarlo è uno studio dell'Università Bicocca di Milano, secondo cui proprio la scelta di puntare sul lungo raggio (con l'ingresso in flotta di sette nuovi aerei) permetterà di incrementare i ricavi medio per passeggero (da 151 a 168 euro in tre anni).