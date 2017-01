Street View di Google ha violato la privacy: multa da un milione di euro

17:08 - Google ha pagato una sanzione di un milione di euro, decisa dal Garante della privacy, per il servizio Street View. I fatti contestati risalgono al 2010 quando le "Google Cars" avevano percorso le strade italiane senza essere perfettamente riconoscibili e non consentendo alle persone di decidere se sottrarsi o meno alla "cattura" delle immagini.

L'Autorità aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte di utenti che non desideravano comparire nelle foto pubblicate che, peraltro, permangono in rete per un tempo considerevole e possono essere ingrandite). Il Garante aveva prescritto alla società di Mountain View di rendere le "Google cars" facilmente individuabili, attraverso cartelli o adesivi ben visibili, di pubblicare sul proprio sito web, tre giorni prima dell'inizio delle riprese, le località visitate dalle vetture di Street View, stabilendo che per le grandi città è necessario indicare i quartieri in cui circolano le vetture.



Analogo avviso deve essere pubblicato da Google sulle pagine di cronaca locale di almeno due quotidiani e diffuso attraverso un'emittente radiofonica locale per ogni regione visitata. Le misure - ricorda ancora l'Autorità - sono state tempestivamente adottate da Google.



A conclusione dell'intero procedimento sanzionatorio il Garante ha deciso di applicare, anche in relazione al fatto che i dati raccolti illecitamente erano destinati a confluire all'interno di una grande banca dati di particolare rilevanza, quale e' sicuramente quella gestita da Google nell'ambito del servizio Street View, la sanzione nella cifra complessiva di un milione di euro, pagata qualche settimana fa da Google.