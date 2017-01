Squinzi: "Subito taglio cuneo fiscale Solo così possiamo essere competitivi"

20:22 - "L'abbassamento delle tasse è sicuramente una cosa giusta, però per noi prioritariamente bisogna ridurre il costo del lavoro". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. "Soltanto attraverso una riduzione del cuneo fiscale - ha spiegato - le aziende italiane rimarranno competitive e ci sarà ancora una possibilità di attrarre investitori esteri".

"Spero Renzi converta dichiarazioni in fatti" - "Mi auguro che tutto quello su cui fa dichiarazioni venga convertito in fatti nei tempi più brevi possibili", ha poi detto Squinzi, riferendosi al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il neopremier, ha proseguito, "è giovane ed ha una capacità di trasmettere energia elevatissima. Come ho già detto è come un motore di formula uno con il turbo ma il risultato lo si ottiene se si scarica la potenza per terra".



"Taglio solo a Irpef? Non commento" - Squinzi ha poi ha ribadito che "il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione è fondamentale perché uno Stato che non paga i propri debiti non è uno Stato civile". A chi gli chiedeva una replica sulle indiscrezioni di stampa che vorrebbero il governo intenzionato a tagliare il cuneo fiscale agendo solo sul fronte dell'Irpef, il presidente di Confindustria ha risposto solo con un "no comment".