18:15 - "La ripresa a livello mondiale è in atto. Potrà toccare anche l'Italia se faremo le riforme istituzionali e gli investimenti nella direzione giusta". Giorgio Squinzi sprona il mondo politico a proseguire sulla strada del cambiamento: "La situazione è in miglioramento. Per cogliere l'opportunità in maniera consistente dobbiamo fare le pulizie al nostro interno", ha detto il leader di Confindustria.