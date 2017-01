Squinzi:Merkel non a braccia aperte

18:57 - "Devo sfatare" il clima idilliaco descritto per l'incontro di lunedì tra Merkel e Renzi. Lo afferma Giorgio Squinzi. "Io ero alla cena e lei è molto austera nei nostri confronti: non è che ci abbia accolto a baci e abbracci", aggiunge il presidente di Confindustria. "Il vincolo del 3% tra deficit e Pil - chiarisce - c'è e rimarrà". "Dobbiamo trovare al nostro interno gli elementi per la crescita, fondamentale è la spending review", conclude.