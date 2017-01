Squinzi: Mapei in Ticino? Ci penso

19:57 - "Anche oggi mi hanno offerto il Canton Ticino per il nuovo head quarter aziendale e, se a Milano le lungaggini burocratiche mi fanno aspettare 4-5 anni, ci penso". Lo ha detto il presidente di Confindustria e amministratore unico di Mapei, Giorgio Squinzi. La frase è stata pronunciata durante un incontro con il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, che, sorridendo, gli ha chiesto di evitare. Ma Squinzi ha risposto: "No, no, ci penso...".