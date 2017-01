12:50 - "Visco è una persona che stimo e apprezzo. Non leggo le sue parole come critiche a Confindustria. I tempi sono cambiati e Confindustria, la mia Confindustria, ha puntato su innovazione e competitività". Il numero uno di Viale dell'Astronomia, replica così alle parole di Ignazio Visco, che ha parlato di "rigidità" di imprese e sindacati. E aggiunge: "Non si spiegherebbe come tante nostre imprese siano leader nel mondo".