Squinzi: "L'Italia è da anni ostaggio di una burocrazia soffocante"

16:03 - "L'Italia è un Paese ormai da anni ostaggio di una burocrazia soffocante che assorbe le energie vitali di imprese e cittadini e ne distoglie tempo e risorse da impieghi più produttivi". Il monito viene del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che avverte: "Bisogna invertire una rotta che altrimenti ci porterà prima alla deriva e poi al naufragio".

Dati e classifiche, sottolinea Squinzi, dimostrano come "la complicazione burocratica" sia "una delle principali cause dello svantaggio competitivo dell'Italia". Uno svantaggio, dice, "che sento pesante ogni giorno sulla mia pelle di imprenditore".



"Necessario semplificare e migliorare legislazione" - Squinzi punta il dito contro "la corsa alle norme", che non porta "ad un quadro chiaro di regole volte a consentire il libero esplicarsi delle attività ma un insieme di prescrizioni che generano ostacoli e incertezze". La materia dell'ambiente è per Confindustria "un esempio eclatante". E' oggi "veramente necessario - avverte Squinzi - che si prenda atto del disordine e si adottino metodi anche drastici per ridurre la legislazione esistente e migliorarla in termini di qualità".



"Fisco inutilmente punitivo e complicato" - Tra gli esempi proposti da Squinzi come emblema delle complicazioni derivanti da un quadro burocratico complicato anche quello del fisco. "Il nostro è un fisco punitivo, complicato e incerto, che assoggetta l'impresa a migliaia di adempimenti e altrettanti controlli. Ma tutto questo è servito a contrastare l'aggiramento degli obblighi fiscali? I numeri ci dicono di no", ha spiegato infatti il presidente di Confindustria.



"Diritto-dovere di dire quel che serve" - "Confindustria garantisce "massima collaborazione" ma, dice Squinzi, "abbiamo il diritto-dovere di dire chiaramente quello che serve in questo momento per far ripartire il Paese". Per Squinzi "i nodi dell'economia reale vanno affrontati subito: non abbiamo più tempo per aspettare".