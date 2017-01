16:27 - A tenere insieme il Paese "in questi sette lunghissimi anni" di crisi "non sono stati il sistema pubblico o la politica. Sono state le sue imprese". Lo ha detto a Bari il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, concludendo l'assemblea generale di Federmeccanica. Solo grazie alle sue imprese, secondo il numero uno di Viale dell'Astronomia, l'Italia è riuscita a salvarsi in un momento così difficile.