15:46 - "Ci auguriamo che il prossimo governo sia veramente capace di operare per dare risposte a un Paese che è stremato". E' questo l'auspicio del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Il numero uno di Viale dell'Astronomia dice che l'Italia è in ginocchio in seguito a "una crisi che sta durando ormai da sei anni, e ha bisogno di uscirne il prima possibile".