Squinzi:"Difendere industrie Paese"

19:59 - Sul caso "emblematico di Electrolux" interviene anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, chiedendo "una forte azione del governo a difesa dell'industria". In una lettera al premier, Squinzi ricorda a Letta che "in assenza di una inversione di questo trend, andremo irrimediabilmente verso la desertificazione industriale del nostro Paese". La Electrolux ha proposto un forte taglio degli stipendi per non spostare la produzione.