16:17 - Dopo le critiche di Giorgio Squinzi al sistema Italia, penalizzato e frenato dalla burocrazia, Confindustria comunque garantisce "massima collaborazione". "Abbiamo il diritto-dovere - ha quindi spiegato il presidente dell'Associazione degli industriali - di dire chiaramente quello che serve in questo momento per far ripartire il Paese. I nodi dell'economia reale vanno affrontati subito: non abbiamo più tempo per aspettare".