15:53 - "Sono d'accordo sull'impegno del governo per lo sblocco totale dei debiti delle Pubblica amministrazione, annunciato dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, commentando il discorso del premier per la fiducia. "Sono ri-d'accordo - aggiunge - in merito al taglio del cuneo fiscale". "Se le direzioni sono quelle anticipate, ben vengano", conclude.