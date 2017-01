Squinzi a Ue: "Crescita e lavoro"

11:58 - "Crescita e occupazione devono essere il fulcro dell'azione europea". Lo chiede il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. "Il rigore e l'austerità - riprende - non possono essere i soli strumenti per mantenere la stabilità in Europa. Tornare a coniugare ordine fiscale, sviluppo economico e crescita è ormai una necessità su cui tutti concordano, a cui si risponde puntando su produttività e competitività senza dimenticare la solidarietà".