Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 147 punti base, segnando i minimi dal 18 giugno scorso. Il tasso sul decennale si attesta al nuovo minimo storico del 2,41%, dopo aver toccato il 2,40%. Il differenziale italiano è addirittura più basso di quello tra i titoli decennali britannici (Gilt) e il Bund che segna 151 punti base, con un tasso al 2,44%.

A incidere in maniera determinante sullo spread "l'effetto Draghi": il discorso del governatore della Bce a Jackson Hole ha mosso i mercati e ha fatto capire che sta convincendo i componenti più riottosi della Banca centrale europea (leggi Germania e Austria) ad ampliare gli interventi a sostegno dell'economia. I "quantitative easing", cioè le annunciate misure non convenzionali, come l'acquisto di titoli privati e pubblici per stimolare l'economia e contrastare la deflazione, potrebbero quindi essere più vicini.