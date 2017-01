Spread Btp-Bund sempre più giùDraghi studia un piano da 1.000 mld

21:06 - Lo spread tra il Btp e il Bund tedesco archivia la seduta in discesa a 161,4 punti base, dopo essere sceso fin sotto i 160 punti (159,5),aggiornando i minimi di inizio giugno 2011. Il rendimento sul decennale del Tesoro chiude al minimo storico del 3,16%. Il differenziale tra i titoli spagnoli e tedeschi termina a 159 con il tasso dei Bonos al 3,14%.

Draghi studia un piano-Bond da 1.000 miliardi - Un programma di acquisti di Bond da 1.000 miliardi di euro. E' questo il piano a cui starebbe lavorando la Bce in vista del lancio di quel 'quantitative easing' citato ieri dal presidente dell'Eurotower, Mario Draghi, fra le misure extra per combattere la gelata dell'inflazione e sfuggire alla trappola deflazione-stagnazione. A dare per la prima volta la cifra degli eventuali acquisti di Bond che Francoforte potrebbe varare per iniettare liquidita' nel sistema e' il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Non ne so nulla", ha risposto lapidario il vice presidente della Bce, Vitor Constancio, a una domanda dei giornalisti a Cernobbio.

Stando alle indiscrezioni della Faz - che sarebbero scaturite da una slide presentata in una riunione interna dell'Eurotower - la Bce avrebbe sviluppato dei modelli economici per l'acquisto di 1.000 miliardi di titoli e il piano di allentamento monetario farebbe salire l'inflazione di 0,2-0,8 punti percentuali. Resta da capire come la Bce potra' effettivamente muoversi e soprattutto se gli acquisti includeranno i titoli di debito pubblico.

E' chiaro infatti che l'Eurotower non potra' imitare, almeno in prima battuta, l'esempio di Federal Reserve, Banca d'Inghilterra e Banca del Giappone per il semplice fatto che le 'regole' che sottendono l'architettura dell'Unione europea sono molto diverse. Configurare uno schema proporzionale di acquisti di titoli di Stato si rivelerebbe troppo complicato e rischierebbe di portare piu' problemi che vantaggi. Piu' probabile quindi che un intervento per riattivare i flussi di credito possa concentrarsi soprattutto sul versante corporate, con acquisti di Bond privati.