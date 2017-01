07:10 - Trentadue miliardi di sprechi nella spesa pubblica da tagliare in tre anni: con questo obiettivo il commissario per la spending review, Carlo Cottarelli, si appresta a incontrare Matteo Renzi. Come annunciato dal premier giovedì infatti la revisione della spesa pubblica passa sotto la tutela di Palazzo Chigi: "La colpa se la deve prendere il presidente del Consiglio" e non il ministro dell'Economia, ha spiegato infatti Renzi.