06:42 - La costruzione del tratto sloveno del gasdotto South Stream potrebbe saltare. Il gigante russo Gazprom ha infatti raggiunto un accordo con la società OMV per la costruzione del ramo del gasdotto in territorio austriaco. South Stream dovrebbe raggiungere l'Austria partendo dal Mar Nero e attraversando la Serbia e l'Ungheria. Salterebbe in questo modo la tratta prevista attraverso il nord della Slovenia.