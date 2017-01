22:37 - Lo sciopero dei poligrafici previsto per la giornata di martedì è stato sospeso in vista dell'incontro convocato per domani alle 12 al ministero del Lavoro. Lo confermano le segreterie nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil che avevano unitariamente convocato la giornata di sospensione dal lavoro.