Social, eco e multietnica: ecco la nuova banca online del Monte Paschi

11:37 - Una banca online "costruita" da chi la usa, da utenti e risparmiatori. Era questa l'idea, diventata realtà, del Monte dei Paschi di Siena, che si è inventato un nuovo sportello online realizzandolo sulla base dei suggerimenti venuti dalla base. Loro, gli utenti, si sono espressi dicendo come vedono la banca ideale e dai suggerimenti è nata Widiba, l'istituto di credito online diretto proprio dal gruppo senese.

Ideata da un pool tutto al femminile e condiviso da una folta comunità di utenti-clienti, la nuova banca punta sul contatto chiaro e trasparente con il risparmiatore, è social ed ecologica e parla nove lingue.



Ecco le dieci principali caratteristiche del nuovo servizio descritte tramite altrettanti suggerimenti, tutti arrivati "dal basso".



"Adotta un albero" e documenti online - Mi piacerebbe che, all'attivazione del servizio di invio delle comunicazioni bancarie elettroniche su Internet banking (documenti online e simili) mi venissero accreditati dei "green points" di benvenuto. Successivamente dovrei guadagnare un certo numero di "green points" ogni volta che mi arriva un documento elettronico in base al numero di pagine che lo compongono (pagine di carta risparmiate). Per ogni tot "green points" raccolti la banca, aderendo ad un piano di rimboschimento, dovrebbe piantare un nuovo albero e comunicarmi l'obiettivo raggiunto. Così si raddoppierebbe il vantaggio per l'ambiente insito nell'approccio paperless.



Scegliere il numero di conto corrente - Dal momento che, per quello che ne so, il numero di un conto bancario ha come prerequisiti di essere univoco e riconoscibile dall'Abi, sarebbe bello lasciarlo scegliere al correntista tra quelli disponibili. Nel mio caso potrebbe essere 00000007 ma qualcunaltro potrebbe scegliere 0029112013 perché si è affezionato alla serata milanese di novembre.



Assistenza con i social - Oggi giorno c'è sempre meno tempo per qualsiasi cosa. E così può capitare di fare operazioni bancarie in orari anche notturni. Potrebbero nascere inconvenienti mentre non c'è nessuno che sia in grado di risolverli. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di sfruttare il social network (su twitter o su una sezione dedicata ai clienti all'interno della fan page) per segnalare tutti i disservizi. Non tutti hanno la possibilità di chiamare il call center (penso, per esempio, alle persone con deficit uditivo che non hanno nessuno a cui chiedere supporto).



Salvadanaio virtuale: obiettivo risparmio - Mi piacerebbe poter creare dall'Internet banking dei salvadanai virtuali associati a obiettivi di risparmio finalizzato a specifici acquisti (ad esempio salvadanaio "Viaggio a Barcellona", limite temporale: luglio, obiettivo: € 1.500) su cui accantonare piccole somme preimpostate in maniera semplice (risparmio d'impulso finalizzato) o importi liberi. Vorrei che fosse anche possibile rendere "visibile" ogni salvadanaio con un link privato che, inviato ad amici e parenti, permetta loro di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio: regali dei nonni, colletta dei colleghi). Inoltre vorrei che automaticamente la banca mi proponesse soluzioni alternative con prestiti personali mirati e tarati sul raggiungimento e completamento dell'obiettivo fissato, aggiornate dinamicamente sulla abse di come si evolve l'accantonamento nel salvadanaio.



Contratti chiari e comprensibili - Nel momento della stipula del contratto di servizi con la banca, vorrei ricevere un contratto chiaro, semplice, senza le solite scritte in caratteri minuscoli. Mi piacerebbe ricevere tutte le informazioni, positive e negative. Avere tempo di leggerlo con calma e senza pressione. Ma soprattutto un preciso dettaglio delle operazioni (modalità, tempi e costi).



Reminder – per non dimenticare - Per me potrebbe essere interessante creare uno “spazio reminder”, sia esso nell'applicazione, sul sito o su entrambi. La vita frenetica e impegnativa che tutti abbiamo ci fa spesso dimenticare impegni, pagamenti. Certo esiste su ogni dispositivo elettronico la funzione “agenda”, ma perché non rendere il tutto più agevole unendo questa funzione alla possibilità di pagare direttamente? Ogni persona potrebbe segnare pagamenti da effettuare (ma anche ricevere) futuri, un pop-up avvertirà la stessa uno/due giorni prima della scadenza e direttamente dal “reminder” si potrà effettuare il pagamento. Un metodo quindi più rapido, alla portata di tutti in termini di semplicità, una sorta di “convergenza digitale”.



Dizionario di termini bancari - Questa è un'idea molto semplice ma, secondo me, ha il suo perché. Cos'è un tan? E un taeg? Un riba, un rid, un mav? Questi termini bancari non sempre sono chiari a tutti. A me piacerebbe avere sotto mano un dizionario di termini bancari che mi spieghi con parole semplici cosa significano tutte queste sigle e qual è la differenza tra loro.



Lingue - sarebbe bello se la banca parlasse la mia lingua, cioè il cinese.



Assistenza tramite app - Mi piacerebbe poter chiedere assistenza e ricevere risposte attraverso un'app di messaggistica mobile, mezzo ormai usato dalla stragrande maggioranza della popolazione. Veloce e pratico.



Documenti online - Vorrei che tutte le comunicazioni che mi invia la banca fossero disponibili nell'area "documenti online" (anche e soprattutto quelli relativi ad operazioni le cui ricevute servono per le dichiarazioni dei redditi, tipo quietanze rate dei mutui).



Da tutte queste idee è nata Widiba, acronimo di Wise Dialog Banking. Ai suoi vertici ci sono dieci donne manager che dirigono e interpretano esigenze e comportamenti dei consumatori nell'uso dei servizi bancari digitali e che ripensano un nuovo e più utile rapporto banca-cliente.



I risparmiatori potranno contare su "Money management" nella gestione delle loro spese, uno speciale e utile "grande fratello" personale che aiuta a risparmiare trovando strade alternative nel caso di servizi troppo cari (alternative per luce e gas o per l'assicurazione auto, per esempio).



Nel consiglio che gestirà la banca ci saranno anche due speciali consulenti: due consumatori che potranno dire la loro e apportare nuove idee e proposte. E infine Widiba parlerà nove lingue. Arabo e cinese compresi.