4 marzo 2014 Singapore batte Tokyo: è la città più cara La capitale dell'omonimo Stato del sud-est asiatico straccia la concorrenza e si prende la vetta della classifica redatta dall'Economist. Nessuna italiana in Top10 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:38 - E' Singapore la città più cara al mondo dove vivere. Lo rivela uno studio condotto dall'Intelligence Unit del settimanale britannico The Economist. La capitale dell'omonimo Stato del sud-est asiatico conquista per la prima volta lo scettro rubando la vetta della classifica a Tokyo, precipitata al sesto posto. Sul podio anche Parigi e Oslo. Nessuna città italiana nella Top10. In fondo alla graduatoria l'indiana Mumbai.

A portare in cima Singapore sono gli alti costi dei trasporti pubblici locali, tre volte più cari rispetto a quelli di New York.



L'Economist svela anche le città meno care al mondo delle 131 prese in esame. In coda alla speciale classifica le indiane Mumbai (131esima) e New Delhi (129esima) e Karachi, in Pakistan (130esima posizione).



Per stilare la graduatoria, l'Economist Intelligence Unit ha preso in considerazione i prezzi di di più di 150 beni e servizi, tra cui mezzi di trasporto, alimenti, bevande, scuole e affitti.