Sì dalla Camera: monetine addio

17:16 - E' polemica dopo che l'aula di Montecitorio ha approvato una mozione presentata da Sel per la sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi. Una proposta che parte soprattutto dal costo di produzione. "Sproporzionato - spiega il deputato Sergio Boccadutri - rispetto al valore nominale: 4,5 centesimi costa produrre la moneta da un centesimo, 5,2 ne servono invece per fare la monetina da due centesimi". Insomma, sempre di spending review si tratta. Dunque ora il governo dovrà "assumere iniziative perché vengano attuate delle politiche di contenimento della spesa sia sospendendo il conio delle monetine, sia monitorandone gli effetti. Ma l'iniziativa non è piaciuta a tutti. Critico il deputato grillino Di Stefano per il quale si tratta di "cazzate", anche il M5S ha votato a favore. Mal di pancia anche da altri deputati "sparsi", ma di fatto l'Aula ha detto sì.