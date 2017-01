Scuola,Tesoro:no blocco assunzioni

19:51 - Nessun blocco delle assunzioni degli insegnanti di sostegno da parte del ministero dell'Economia, come invece denunciato dal M5s. E' quanto afferma il dicastero in un comunicato nel quale spiega che, dopo la richiesta del 19 dicembre del Miur per la determinazione delle dotazioni organiche, sono state effettuate le verifiche ed è stato espresso il parere favorevole all'inserimento dei docenti. Eventuali ritardi sarebbero da imputare alle festività.