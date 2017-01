Scuola, Cgil:innalzare età obbligo

15:24 - "La grande vera riforma, almeno così la Cgil sostiene, anche nel suo piano del lavoro, è quella che si cominci a considerare l'innalzamento dell'obbligo scolastico". Lo afferma Susanna Camusso, aggiungendo: "Perché diventi il punto di partenza dell'istruzione come grande vettore di sviluppo". Sugli investimenti per mettere in sicurezza gli istituti, la segretaria Cgil spiega: "E' una scelta assolutamente importante, però non può essere l'unica".