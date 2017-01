Scuola, 24mila lavoratori "salvi"

15:35 - Il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, ha annunciato che il governo ha "messo in sicurezza" la posizione di 24mila lavoratori. "Con un decreto abbiamo affrontato l'emergenza per 24mila addetti alle pulizie con una proroga fino al 31 marzo e con il finanziamento del ministero dell'Istruzione si mette in sicurezza la situazione", ha affermato. La Giannini martedì incontrerà il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per affrontare il caso.